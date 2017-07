Alonso Caparrós echa la culpa del embargo de su casa a sus padres Alonso Caparrós entrevistado por Jorge Javier Vázquez. / Telecinco El presentador quiere dejar bien claro que «no me he arruinado por culpa de las drogas» EL NORTE Lunes, 24 julio 2017, 10:34

La bronca de los Caparrós ya tiene un nuevo capítulo. El pasado sábado Alonso volvió a sentarse en 'Sábado Deluxe'. El presentador pidió perdón por su actitud reprochadora a su padre, el popular locutor Andrés Caparrós. «Lo siento por el público, por mi padre, y sobre todo por mi mujer», comentó el presentador.

En la entrevista previa, tal y como recoge 'Bekia', Alonso acusó a su padre duramente: «Me gustaría que cogieras todo lo que tienes de la radio, te metieras en el estudio, cogieras una cuerda y suicidaras al Andrés Caparrós locutor» y añadió: «Me parece cruel e injusto que porque yo aquí pierda la calma, se diga que es por culpa de las drogas. Hay otras causas».

El enfado de Alonso, según él, tenía una justificación: «Mis padres crearon una sociedad para gestionar sus negocios. Todo lo que yo ganaba iba a esa sociedad, porque mi madre era mi representante, pero luego sacaba mi dinero y ya está». Las deudas que iba generando la sociedad fueron aumentando, lo que dio lugar a un embargo: «Hacienda embargó mi casa y mis cuentas por la gestión de mis padres. No me he arruinado por culpa de las drogas. He rehecho mi vida sin pedir nada a nadie», comentó el presentador.

En su entrevista del sábado, 22 de julio, comentó que aún no había llamado a su padre para pedirle perdón: «Hay que ser consecuente con las cosas que suceden. Si estamos cabreados no es sano empezar con las disculpas antes de tiempo. No se trata de coger el teléfono y decir te quiero. Es una cosa más seria», confesó Alonso Caparrós a Jorge Javier Vázquez»