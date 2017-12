Alonso Caparrós busca la reconciliación con su padre El presentador Alonso Caparros. / Telecinco El presentador prometió a Paz Padilla que llamaría a su padre para intentar arreglar esta situación EL NORTE Jueves, 7 diciembre 2017, 11:57

Alonso Caparrós sigue inmerso en una batalla con su familia, pero parece que las cosas pueden cambiar después de las declaraciones que realizó en el programa 'Sálvame', donde dijo que cuando se encuentre con su padre le dará un abrazo sin reproches. «Ahora mismo, tengo a toda mi familia en cuarentena, incluso a mis hermanos. Tal y como están las cosas no tiene sentido que vaya en Navidad. Perdón y te quiero no puede ser una moneda de cambio para arreglar las cosas cuando uno quiera», apuntó el presentador, que añadió: «Yo los adoro, lo único que quiero es sentarme con mi padre en privado y tener una conversación, pero él no quiere.Yo le pediría perdón pero él tiene miedo de que las palabras despierten sentimientos».

Durante el programa, tanto los colaboradores como la presentadora, Paz Padilla le han mostrado todo su apoyo. La andaluza ha conseguido que Alonso le prometiera que va a llamar a su padre en privado y si no lo coge visitarlo en cuanto pueda para abrazarlo, según publica 'Bekia'.