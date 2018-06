Almudena Cid recuerda la presión social que ha vivido por no quedarse embarazada Almudena Cid con Toñi Moreno en 'Viva la vida'. / Telecinco La exgimnasta acudió al programa de Toñi Moreno 'Viva la vida' EL NORTE Lunes, 11 junio 2018, 14:04

Almudena Cid ha sido este fin de semana una de las invitadas de Toñi Moreno en su programa 'Viva la vida'. La esposa de Christian Gálvez ha contado en primera persona las presiones que ha tenido que soportar para tener un hijo y que todo empezó cuando su marido comentó en la televisión que querían tener hijos.

«He tenido una época muy difícil con este tema porque Cris lo compartía en su programa y él sabe que le ven un montón de millones de espectadores, pero a veces se le olvida. Luego yo iba al supermercado y la cajera me recordaba que había dicho que íbamos a tener hijos», comentaba la exgimnasta que añadía «hubo un momento que llegué a tener pesadillas. Entonce le cogí y le dije, cariño, estoy empezando a tener un problema con esto, no estoy preparada ahora para ser madre, ni siquiera sé si quiero serlo y la sociedad me está empujando. Hagamos algo para esta presión. Entonces decidí verbalizar y decir, 'pues a lo mejor no soy madre nunca'. Entonces me empecé a tranquilizar. Desde donde estaba no era capaz ni de elegir».

Almudena seguía justificando su actitud: «Lo que la gente no sabe es que yo he estado 21 años metida en un gimnasio y que es muy difícil reciclarte, renovarte, y volverte a sentir válida y competente. Es una cosa de volver a encontrar mi lugar personal. Si me están atacando con el tema de la maternidad, dejo de ser yo otra vez. Cris en eso me ha entendido perfectamente» y concluía: «Tenemos que pensar en nosotras, nosotras primero. Nuestra felicidad primero. Nadie puede opinar sobre nuestro espacio».