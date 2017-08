Almudena Cid dedica una foto sensual a Christian Gálvez La foto que Almudena Cid ha decidado a Christian Gálvez. / Instagram El presentador de 'Pasapalabra' y la gimnasta celebran su séptimo aniversario juntos en Japón EL NORTE Martes, 8 agosto 2017, 11:52

«Por muchos años más mirándome como me miras. Te quiero». Con estas palabras dedicadas a su novio, Almudena Cid recordaba en Instagram que ella y Christian Gálvez llevan siete años compartiendo felicidad.

Pero el texto no iba solo. Junto a él, una imagen, de lo más sensual, en la cama, desnuda, al menos de cintura para arriba, y de espaldas a la cámara, con la cabeza girada, haciendo alusión a las miradas que evoca el mensaje.

De momento, Gálvez no ha respondido al mensaje. Eso sí, como recoge 'Vertele!', el presentador de 'Pasapalabra' no deja de publicar fotos en Instagram junto a su chica en Japón, país elegido por la pareja para celebrar su séptimo aniversario. «Amo la cultura tradicional japonesa y mi número favorito es el 7. En mi séptimo aniversario con @almudenacid no podía ser de otra manera. Nos vamos a cenar con unos colegas! Te amo @almudenacid !!!», escribió junto a una fotografía con luchadores de sumo.