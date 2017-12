Llego el esperado beso de Amaia y Alfred Alfred y Amaia. / TVE El catalán aprovechó un despiste de la navarra EL NORTE Miércoles, 13 diciembre 2017, 11:38

Después de un mes de concurso, Amaia se ha presentado delante de las cámaras de 'Operación Triunfo'. Su vergüenza y discreción que han caracterizado a la pamplonesa se han quedado al margen y en uno de sus despistes se ha dejado besar por Alfred.

Todos los martes los participantes del 'talent show musical' hacen un repaso de la gala del día anterior. En un momento dado le llegó el turno a Amaia que interpretó 'Across the universe' del grupo The Beatles. Entre caricias y gestos cariñosos, la navarra se ha dejado llevar y Alfred le ha dado un tímido beso.

Con este gesto queda confirmada la relación más esperada de la edición. El beso llegó en un momento tenso, después de la expulsión de Mireya y la nominación de Raoul frente a Cepeda. A partir de ahí los grupos comenzaron a dividirse y como muestra de ello la reacción de Nerea durante la gala que no gustó a un buen sector del público. La catalana le dijo algo a Agoney mostrando su disconformidad por la nominación de Raoul. A partir de ahora se han formado dos grupos: el compuesto por Miriam, Nerea, Agoney, y Raoul y el de Aitana, Cepeda, Ana Guerra, Roi, Alfred y Amaia.