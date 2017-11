Alfred, de OT, ya había participado en más concursos musicales «Esto no es el final de nada. Esto es el principio de todo»dijo el triunfito tras la decepción de no entrar en La Voz EL NORTE Domingo, 19 noviembre 2017, 13:15

Alfred García, pareja de Amaia en el 'City of Stars' de La La Land que triunfó (nunca mejor dicho) la semana pasada, ha intentado en más ocasiones hacerse un hueco en el mundo de la canción.

El del Prat de Llobregat probó suerte en año pasado con 'La Voz' y la canción 'Waiting on the world to change', de John Mayer. En aquel momento no tuvo suerte ya que ninguno de los tres coaches se dio la vuelta: ni Alejandro Sanz, ni Malú, ni , ni Melendi ni Manuel Carrasco apretaron el pulsador para que el joven entrase al programa.

"Esto no es el final de nada. Esto es el principio de todo" dijo el triunfito tras la decepción de no entrar en La Voz. Y acertó. En su página oficial de Facebook muestra su actuación de aquel día.