Alfred se declara a Amaia en la gala especial de 'OT'

Miércoles, 14 febrero 2018, 14:51

'Operación Triunfo' se despidió ayer de la pequeña pantalla, recordando a los telespectadores algunas de las mejores canciones del concurso y dejando algunos pequeños momentazos como la declaración de Cepeda a Aitana y de Alfred a Amaia ante toda la audicencia: «Hace tres meses que yo me enamoré de Amaia y quería decírselo hoy. A partir de cantar 'City of Stars' empezó todo contigo y me gustaría volver a cantar la canción. No sé si podemos hacerlo», apuntó el catalán.

Esta solicitud se debía a que la audiencia había optado que Aitana y Ana Guerra cantasen 'Lo Malo', en vez de escuchar a Alfred y Amaia con el tema principal de 'La la land', según recoge 'Ecoteuve'.

Las palabras de Alfred llamaron la atención de Amaia y Roberto Leal que comentó: «Pensé que le ibas a pedir matrimonio», mientras que la navarra apuntaba: «Yo también lo pensaba. Estaba flipando».

Como era de esperar, el programa aceptó la petición de Alfred, por lo que la pareja sería la encargada de cerrar la gala, sentados de nuevo al piano y entonando la canción con la que empezó su historia de amor.

Aitana y Cepeda fundidos en un abrazo. / TVE

Aitana /Cepeda

El otro 'romance' de 'OT 2017', Aitana y Cepeda, también ha tenido su momento especial. El cantante gallego volvió a entonar 'No puedo vivir sin ti' con Aitana y con quien, según algunos, es su pareja. Durante la interpretación y, aparentemente por error, cambió una frase de la letra y dijo: «Yo te quiero más» en vez de «siempre reinarás» y, eso que el novio de Aitana estaba presente. Pero no quedaría ahí la cosa. Horas después, Cepeda ha sorprendido a todos con una declaración en Instagram hacia Aitana. «Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas qué más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé qué es esto, pero lo que sé es que lo es. Yo te quiero más. Libre, sea cual sea nuestro camino».

Horas después, el intérprete ha querido explicar el mensaje: «Se os va el hateo de las manos a algunos. He expresado algo de mí en público con conocimiento previo en privado, sin exigir NADA. Ale, a seguir componiendo, que esto ayuda. Besitos».

Todo el mundo esperaba la respuesta de Aitana y ésta llegó a través de Twitter: «Por ser, por estar y por cuidarme. Es un gran apoyo y sabe que me tendrá ahí siempre». Unas palabras que algunos definieron como frías y distantes.