Alfred celebra su primer cumpleaños tras 'OT 2017'

Alfred, el cuarto finalista de 'Operación Triunfo 2017', está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y, por si fuera poco, ha recibido multitud de regalos por su cumpleños que fue ayer, 14 de marzo. Pero su gran regalo es Amaia de la que no se separa ni un solo instante y, como no podía ser de otra manera, ha sido con ella con la que ha celebrado el cumpleaños, según publica 'Bekia'.

Alfred ha querido compartir con sus seguidores los mejores momentos de su cumpleaños que celebró un día antes de la fecha: «Gracias Amaia por acompañarme en este día libre que ha acabado siendo un día pre-cumpleaños estupendo. Hoy hemos hecho magia. No mucha gente puede pasar de Hogwarts (@harrypotterexpo_madrid_) a la Sabana Africana (@elreyleon_musical)». También ha recibido otros regalos que le han llenado de alegría: «Gracias también por el pedal de chorus para la guitarra, que me llevo al Vistalegre, y por el vinilo de Bowie, que me lleva a mi infancia».

Alfred ha querido enviar un mensaje a sus padres, que no han podido estar en su fiesta de precumpleaños: «Gracias papás por los globos y la tarjeta de felicitación de cumple, por llevarme a casa en un globo y cuatro líneas».

También ha querido compartir fotografías de ese día tan especial que tuvo: «Gracias a todos y cada uno de vosotros por este día, aunque por mucho que me regaléis, vosotros sois lo único que quiero. Sin tícket de devolución ni fecha de caducidad. Para mí sois eternos. Aunque también os digo: mi cumple es el 14 y empieza ahora».