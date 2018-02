Alfred y Amaia visitarán 'El Hormiguero' Amaia y Alfred en 'Operación Triunfo 2017'. / TVE Pablo Motos entrevistará a los representantes de España en el Festival de Eurovisión 2018 y concursantes de 'OT 2017' el próximo lunes, 26 de febrero EL NORTE Miércoles, 21 febrero 2018, 13:23

A pesar de que triunfaron en 'Operación Triunfo 2017', programa emitido por La 1 de Televisión Española, el fenómeno Alfred y Amaia traspasa, en este caso, cadenas. De ahí que podramos ver, en breve, a los dos cantantes en el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero'.

Según publica, en exclusiva, el portal 'Formulatv' Alfred García y Amaia Romero visitarán el programa de Antena 3, el próximo lunes, 26 de febrero. Esta entrevista demuestra que Pablo Motos no tiene ningún miedo para hablar de su competencia, como ya lo dejó demostrado, el pasado 19 de febrero con una entrevista a la presentador en Telecinco del programa 'Sálvame', Paz Padilla.

Alfred, de esta manera, verá cumplidos uno de sus sueños. Un deseo que ya expresó dentro de la academia de OT: «¿Sabes dónde me molaría tener la oportunidad de ir al salir de aquí? A 'El hormiguero'», comentaba. No obstante, su compañero Roi Méndez le informó de que eso no era posible al ser otra cadena y a lo que el catalán respondió: «A Pablo Motos lo conoce todo el mundo».