Alfred y Amaia gastan una broma pesada a Pablo Motos Alfred y Amaia en 'El Hormiguero'. / Antena 3 Los concursantes de 'OT' le hicieron creer al presentador de 'El Hormiguero' que estaban enfadados con él por las preguntas que les estaba haciendo EL NORTE Martes, 27 febrero 2018, 17:32

Amaia y Alfred, los dos representantes de España en el próximo festival de Eurovisión, acudieron el pasado lunes a 'El Hormiguero' que, gracias a su visita, obtuvo el tercer mejor dato de la historia del programa.

El presentador entrevistó a los cantantes repasando cómo fue su paso por la Academia del 'talent' de TVE y hablando de cómo está gestionando el impresionante éxito. Pero el momento más llamativo de la noche llegó cuando Motos preguntó a ambos cómo se enamoraron. «Esto dijimos que no, que ya está. Ya lo hemos hablado antes con Jorge Salvador (productor del programa)», a lo que Motos respondió: «Bueno, si no os apetece hablarlo, no lo hablamos», aunque éste insistía preguntándole que era lo que más le gustaba de Amaia, pero Alfred seguía en sus trece y le respondía: «No, en serio». Una negativa a la que se sumaba Amaia: «No, ya está, ya está».

Alfred, enfadado, le preguntaba a Motos que si podrían hablar de música y éste le preguntaba por su cantante favorito. Fue en ese momento cuando Amaia interrumpió al presentador, haciéndole ver que se trataba de una broma. En ese momento, los invitados empezaron a reír. «Todo tiene un límite. Ahora seguid vosotros haciendo el programa», comentaba el presentador, mientras hacía un amago de abandonar el plató.