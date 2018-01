Alfred y Amaia se dan el beso más esperado Amaia besa a Alfred tras concluir su actuación en la gala 12 de 'OT'. / TVE Los participantes de 'Operación Triunfo 2017' cerraron su actuación en la gala 12 del concurso con un apasionado beso EL NORTE Martes, 23 enero 2018, 14:10

Al margen de su evolución como cantantes, Alfred y Amaia han demostrado que su relación va creciendo y consolidándose cada día un poco más, como lo demostraron con el beso que todo el mundo estaba esperando en la última gala que emitió TVE.

Era el segundo dúo que había protagonizado la pareja y, en esta ocasión, interpretando el tema 'I just can't stop loving you', de Michael Jackson, con el que regalaron a la audiencia un momento mágico.

Durante la interpretación, Alfred estuvo muy atento con Amaia. Cuando concluyó la actuación, llegó el ansiado beso que todo el mundo esperaba. Alfred besó a la navarra en la comisura de los labios y ella no se apartó. El público que asistía al plató no dejaba de gritar '¡beso!' y Amaia, dejando aparcadas sus vergüenzas, se lanzó sobre Alfred para darle un tierno beso. Solo nos falta saber si la pareja se mantendrá hasta Eurovisión, según recuerda 'Bekia'.