Alfonso Díez y la Reina Sofía, amigos Alfonso Díez. / Efe El viudo de la duquesa de Alba habría confirmado que mantiene una relación de amistad con la Reina EL NORTE Jueves, 11 enero 2018, 17:37

La periodista Pilar Eyre ha vuelto a lanzar otra bomba a la que nos tiene acostumbrados. En esta ocasión, ha comentado que a la Reina Sofía y a Alfonso Díez les une una buena amistad, como se lo ha confirmado el propio viudo de la duquesa de Alba al paparazzi Jordi Martín, a quien conoció en los reportajes en Ibiza que le hacía junto a la duquesa de Alba: «Siempre les he tratado con mucho respeto y él siempre nos ha atendido con mucho cariño» y ha añadido: «Le he llamado y me confirma que conoce a la Reina Sofía, que tiene una relación buena y cordial, pero que no hay nada que no sea una relación de amistad».