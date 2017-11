Álex de la Iglesia y Carolina Bang esperan una niña El director Álex de la Iglesia. / Efe El director acudió con todo el reparto de 'Perfectos desconocidos' a su preestreno EL NORTE Miércoles, 29 noviembre 2017, 11:40

Álex de la Iglesia ha presentado su nueva película, 'Perfectos desconocidos' en la Gran Vía madrileña. Un preestreno al que se acercó todo el reparto, entre ellos Juan Acosta, por lo que estuvo obligada a soplar las velas de la tarta, según recoge el portal 'Chance'.

Actores como Ernesto Alterio, Pepón Nieto, Dafne Fernández, Eduardo Noriega y Belén Rueda manifestaron su satisfación por el trabajo realizado en este film, considerado como uno de los grandes estrenos de la temporada.

En una entrevista para el portal 'Chance', Álex de la Iglesia comentó cómo se sentía horas previas al estreno de su nueva película: «Sigue habiendo nervios siempre porque es una cosa a la que no te acostumbras, en el momento en el que te acostumbras es que estás muerto. Pero también lo que sí que hay es un poco de callo y lo disimulas, aparentas una tranquilidad, pero el que vea mis piernas notará un pequeño temblor».

Sobre la participación de Belén Rueda en la cinta, el director bilbaíno no ha parada de elogiarla: «Es una mujer de cuento, es fascinante, es una mujer fascinante, preciosa y luego probablemente una de las mejores actrices de este país, solo se puede disfrutar de ella. Tiene una experiencia enorme a la hora de trabajar pasando por las mejores películas de este país y solo siento orgullo y admiración por trabajar con ella. Como persona, cuando trabajas con Belén, te das cuenta de lo que es ser grande, hay momentos muy difíciles en los que Belén ha demostrado ser una persona maravillosa». Entre esos momentos difíciles se encuentra el reciente fallecimiento de su madre: «Se lo agradeceré siempre el que esté aquí. Es un esfuerzo muy grande personal, ayer estaba rodando y para estar aquí ha venido en coche a las tres de la mañana, destrozada, durmiendo en el asiento trasero y a las nueve de la mañana se estaba maquillando en el photocall y lleva desde entonces haciendo entrevistas. Solo puedo decirle Belén, me gustaría algún día tener un poquito de tu profesionalidad».

Sobre el embarazo de Carolina Bang, la periodista le pregunta si esperan niño o niña y Aléx le saca de dudas: «Otra niña para la casa. Este tema me preocupa, la idea era tener un niño, entonces igual no paramos hasta tener uno. Me veo con 15 niñas y diciendo vamos a intentar la 16 para ver qué pasa».