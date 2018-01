Álex González advierte que no tiene Facebook y denunciará a quien le ha suplantado El actor Álex González. / Bekia El actor anuncia que «tomará medidas legales» contra el impostor que ha creado una cuenta en esa red social haciéndose pasar por él EL NORTE Lunes, 8 enero 2018, 12:37

«NO TENGO FACEBOOK. Un impostor/ra con el Nickname de ALEXGONZALEZACT se está haciendo pasar por mí en Facebook, si alguien está en contacto con esta persona, por favor, bloqueadlo inmediatamente!». De esta forma, Álex González alertaba de una situación que está volviendo loco al actor en este comienzo del año.

Esa cuenta de Facebook ha superado ya los 300.000 seguidores, una cantidad que ha alarmado a González, que agradece, de corazón, «todas las páginas de apoyo en cualquier plataforma pero no las que suplantan una identidad y engañan al resto de seguidores haciéndose pasar por mí, especialmente por las conversaciones e intercambio de mensajes que se hayan podido mantener. Me aterra la idea de que alguien haya podido creer estar hablando conmigo a través de Facebook, el contenido de la conversación y si esto ha podido afectar a alguien de alguna forma. NO ERA YO y tomaré medidas legales para que esta página cierre inmediatamente».

Según ha reconocido el propio actor, y como recoge 'Bekia', esa cuenta llevaba funcionando durante mucho tiempo. Por ello, «gracias y, si alguien se ha sentido afectado, pido disculpas por no haber podido detectarlo antes».