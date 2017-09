Alessandro Lequio ataca duramente a Belén Esteban Alessandro Lequio en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. / Telecinco El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' afirma que la 'princesa del pueblo' «es una marioneta manejada por Miguel» EL NORTE Miércoles, 13 septiembre 2017, 12:38

Alessandro Lequio ha vuelto a manifestar su disconformidad contra Belén Esteban por los comentarios que realizó en su entrevista en 'Sábado Deluxe', el pasado 9 de septiembre. En su regreso a los platós, la 'princesa del pueblo' comentó que María José Campanario le había llamado ese mismo día proponiéndole una visita a su casa, sin que los supiera su marido ni el resto de la familia. Según apuntó Belén, el tono que utilizó la mujer de Jesulín de Ubrique reflejaba que no estaba bien. En esa época, estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico en una clínica de Marbella.

Desvelar esta conversación íntima, le ha supuesto a Belén Esteban recibir infinidad de críticas, aunque ella no lo veía así: «Yo creo que no he actuado mal porque yo he visto a María José, con todos mis respetos, cuando ha estado enferma, la han grabado los periodistas y no ha pasado nada. Aunque estuvieran autorizados, no pasa nada porque también estaba enferma y yo hablé con muchísimo respeto».

Estas palabras no han convencido al conde Lequio que ha cargado duramente contra la colaboradora de 'Sálvame', diciéndole: «Con Belén hemos sido muy cuidadosos pero a ella no le parece que haya sido una atención nuestra sino una obligación. Lo ha hecho por odio, no para ofrecer una información».

Pero el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' no se ha limitado a pronunciar esas palabras sino que ha hablado de la dependencia de Belén hacia su novio: «Para mi Belén dejó claro que es una marioneta manejada por Miguel, puso en evidencia su debilidad. Para empezar puso el teléfono en altavoz y luego le fue consultando cada paso. Todo pasó por el filtro de este señor. Esta sumisión me recuerda la que tenía con Toño y todos sabemos como acabo aquello».