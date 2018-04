Alejandro, hijo de Ivonne Reyes, cumple 18 años Alejandro Reyes, junto a su madre, Ivonne. / Bekia Su madre ha luchado por aclarar que el padre del joven era Pepe Navarro EL NORTE Martes, 3 abril 2018, 17:18

Hoy, 3 de abril, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro acaba de cumplir la mayoría de edad. A partir de ahora se expone a todo tipo de preguntas y especulaciones con respecto al tema de su paternidad. No hay que olvidar que un juez falló en 2012 que el presentador Pepe Navarro era su padre debido a su negación de realizarse las pruebas de paternidad.

En el año 2000, Reyes se quedó embarazada. Nunca dijo quien era el padre de la criatura, pero nueve años después reconocía que quería arreglar los pormenores necesarios para llevar a trámites legales la paternidad de su hijo. Además, también confesaba que era el padre real de Alejandro el que habría difundido los otros nombres para «desviar la atención mediática».

A los pocos meses presentó una denuncia de paternidad contra Pepe Navarro. En aquella época , el mítico presentador no quiso hacer ningún tipo de declaración, tan solo se negó a realizarse la prueba en hasta tres ocasiones, por lo que el juez dio por cerrado el caso con la reconocida paternidad legal de Navarro en 2010. Un litigio que daba la razón a Ivonne Reyes después de tantas pruebas.

En 2016, con motivo de la muerte del hermano de Ivonne, se volvió a retomar el tema. Ese mismo año, semanas después, Navarro habló por primera vez: «En noviembre es ella la que me pide que hablemos, que me haga las pruebas. En el mes de enero volvemos a hablarlo. A los cinco o seis días desaparece, y lo siguiente que sé de ella es que aparece en televisión diciendo tonterías. ¿Por qué no se hace la prueba? ¿Por qué tardó diez años en buscar un padre?», preguntaba el presentador.

Para demostrar que no era el padre, y tirando de artilugios legales, la hija del presentador, Andrea Navarro, presentó un recurso de revisión en la Sala Primera del Tribunal Supremo en el que se utilizaba una prueba de ADN ya realizada gracias a un detective privado. Pero esta prueba fue inadmitida, aunque no su validez, sino que, según el auto del juez, el recurso no entró a tiempo.