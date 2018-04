Alejandro Albalá visita a Sofía Suescun en 'Supervivientes 2018' Sofía Suescun. / Telecinco La navarra cada vez está más cerca de Logan, que parece haber conquistado su corazón EL NORTE Miércoles, 4 abril 2018, 14:06

Alejandro Albalá se convirtió el pasado 3 de abril en un hombre soltero y para que todos lo supieran acudió a 'Supervivientes: Tierra de nadie', donde no escondió su alegría por el paso que había dado. «¿A que no has visto a nadie en tu vida que un martes se separe y el jueves deje a su novia?», le comentó a Jorge Javier.

Alejandro viajará hasta la isla de 'Supervivientes' acompañado por su ex Isa Pantoja, que va a visitar a su novio Alberto Isla, según recoge 'Bekia'.

Por su parte, Logan y Sofía no comparten isla, aunque el joven quiere demostrar lo mucho que quiere a la Navarra y para él ha hecho un corazón en la arena con piedras y una 'S' dentro. Para ello contó con la ayuda del Maestro Joao, enemigo declarado de Suescun. Fernando fue el encargado de avisar a su compañera para que fuera a ver lo que Logan le había preparado. La ilusión de la superviviente era evidente, y besó al modelo en la mejilla por la gran sorpresa. María Lapiedra tiene claro que «esto es amor verdadero», y que Logan está «enamoradísimo». «Me dan ganas de saltar esta mierda y comérmelo a besos», explicó la sorprendida. Además, recalcó que «esto no me lo ha hecho Alejandro».