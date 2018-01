Alejandro Albalá: «Isa Pantoja quiere más a Dulce que a su madre» Alejandro Albalá en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco El ex yerno de Isabel Pantoja acudió al polígrafo de 'Sábado Deluxe' para ratificar lo que había dicho una semana antes EL NORTE Lunes, 29 enero 2018, 13:31

Alejandro Albalá, ex de Chabelita, parece haberle cogido gusto a sentarse en el sillón de 'Sábado Deluxe'. La pasada semana volvió a acudir para someterse al polígrafo. La mayor parte de las cuestiones que le plantearon estaban relacionadas con Cantora, Isabel Pantoja y sobre su relación con Chabelita.

A la pregunta de que si era cierto que en Cantora se ven todo el rato vídeos de Isabel y luego aplauden y canturrean, él contestó que «sí», y el polígrafo aseguraba que es verdad. Del mismo que era verdad cuando le preguntaron: «¿Has visto a fans hacer labores del servicio doméstico?». Sobre este tema dio algún detalle: «Lo hacen porque para ellas (fans) estar allí es como estar en el cielo y, si hacen cosas, más tiempo van a estar allí. Por ejemplo, el césped de la piscina es artificial y lo pusieron dos de ellas...».

También le preguntaron: «¿Es cierto que Isabel te dijo que tu madre tendría que hacer muchas uñas para pagarle la indemnización?» y él contestó que «Sí».

Sobre las relaciones de Alberto Isla: «¿Te consta que Alberto Isla realmente tiene una novia en Sanlúcar aunque esté con Chabelita?», y el joven contestó que «Sí» y añadió: «Sé que ella ha intentado ponerse en contacto con alguien, pero por su religión no puede venir a televisión. Es de Marruecos».

Alejandro también recordó que Chabelita no recibe regalos de cumpleaños por parte de la familia y que el hermano de Isabel Pantoja, Agustín, solo le saludaba cuando no estaba con Isa. «Yo le decía a Isa que si íbamos (a Cantora) que por favor estuviéramos el menor tiempo posible, porque yo le decía que a lo mejor ella ya se había acostumbrado y es su familia, pero yo no y era incómodo».

Dulce, la niñera, también tuvo su protagonismo en el polígrafo de 'Sábado Deluxe'. A la pregunta: «¿Has visto a Isabel suplicarle a su hija que eche a Dulce de su casa?», y él dijo que «Sí». Además, también confesó que Chabelita le dijo a su madre que si despedía a Dulce ella le pagaría el abogado. Albalá llegó a decir que Isa Pantoja quiere más a Dulce que a su madre.