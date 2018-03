Alejandro Albalá abandona el plató de 'Supervivientes' Alejandro Albalá en el momento de abandonar el plató. / Telecinco El cántabro no soportó las palabras que Sofía Suescun dedicó a Logan EL NORTE Lunes, 26 marzo 2018, 16:19

Alejandro Albalá está barajando la posibilidad de abandonar su puesto de defensor de Sofía Suescun en 'Supervivientes 2018' e incluso su relación con la navarra, después de los desplantes que está sufriendo, a distancia, de su 'novia'.

El golpe más fuerte que se llevó fue en el segundo programa de 'Conexión Honduras'. «Como ya habíamos anunciado, hay unas imágenes de Sofía que son una bomba. En ellas, la concursante habla de sus sentimientos y está relacionado con Logan. ¿Estás mosca?», le preguntó Sandra Barneda al 'supuesto novio' de Suescun, tal y como ella misma lo ha calificado «Sí, estoy mal. Estoy cansado un poco», respondió Albalá antes de que Barneda introdujese el vídeo: «Vamos a ver cómo Sofía se sincera por primera vez y tú me vas a decir cómo ves esto que ha dicho».

«Te lo juro que cada día que lo veo es como si lo conociera de hace mucho tiempo», le decía Sofía a Isabel. «Claro... Como que lo veo y ya me tranquilizo, me da como paz, me dan ganas de darle un abrazo, de darle besos... pero que no quiero equivocarme, no quiero confundirme... Si es rollo amigo o algo más», confesó la joven de 21 años, entre risas, mientras paseaba por la orilla de la playa con Castell. «Eso lo tienes que tener tú en cuenta, yo no sé lo que tú has vivido con él», le dijo la directora de una sucursal bancaria. «Fuera, las cosas no sé ni cómo están, ni cómo me las voy a encontrar», comentó la de Pamplona, que añadió: «Me sorprenden las miradas que cruzamos y lo que siente mi cuerpo al verlo, ¿sabes? No sé describirlo, te lo juro. Claro es que esto es super mágico, la cabeza se te llena de fantasías, pero bueno, me conformo con verlo por ahí un poco y ya está. Y con poder hablar con él una vez a la semana».

Al acabar el vídeo, Alejandro Albalá no aguantó más y abandonó el plató, mientras el público aplaudía su reacción, mientras Chabelita medio sonreía negando con la cabeza y agachando la mirada. «Es normal, a ver, es un tema muy delicado. Ahora mismo están intentando consolarle porque no es nada fácil que en un plató de televisión y en directo... Aunque sean tres meses y haya dicho que no está enamorado, pues... es que qué puedes decir», apuntó la presentadora.

Kiko Jiménez, exconcursante de la temporada pasada de 'Supervivientes', señaló: «A mí me tocaría muchísimo la moral si me pasara esto. ¿Dónde queda su dignidad? Al pobre chaval no le queda otra cosa que coger e irse». Mientras Cristian Suescun quiso salir en defensa de su hermana: «Mi hermana se ha acercado a Logan porque es un tío que se sabe sacar las castañas, pero mi hermana no va a hacer nada con ese chico, porque mi hermana tiene una relación fuera y lo va a respetar».

Después de un cruce de comentarios entre Alejandro Albalá y Cristian, Sandra Barneda quizo zanjar el tema diciendo que «los cuñados parece que se han puesto de acuerdo». Pero parecía que estaba a punto de abrirse otro frente, cuando Albalá supo lo que había sucedido en su ausencia: «Esta estará encantada de verme sufrir. ¡Tócate los cojones, encima!», dijo el joven refiriéndose a la actitud de Chabalita mientras que su exesposa trataba de defenderse diciendo que «yo no puedo sentir empatía por una persona que me ha puesto de todo. Después de lo que este señor ha largado de mi familia... No me voy a meter con él, pero no me va a dar pena».