Alberto Ammann recuerda su escena gay en 'Narcos' Alberto Ammann, junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3 El actor argentino confesó a Pablo Motos que pidió consejo a actores como Javier Bardem para saber cómo tenía que besar a su compañero en la serie EL NORTE Jueves, 19 octubre 2017, 21:17

Alberto Ammann fue el invitado de anoche en 'El Hormiguero ' y fue para hablar de su nueva Escuela de Interpretación que ha puesto en marcha con su novia. Durante la entrevista, el actor también repasó su carrera profesional, deteniéndose especialmente en su personaje de Pacho Herrera en 'Narcos', que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la tercera temporada, según publica 'Vertele!'.

Pablo Motos le preguntó por su participación en la serie de Netflix: «Ha sido un personaje al que he podido sacar el jugo y con la libertad para hacerlo que no es fácil». También ha querido incidir en la inteligencia de la cadena estadounidense que ha conseguido que los americanos vean una serie subtitulada: «Ellos no suelen doblar las películas, hacen remakes. Y eso ha sido interesante porque ven personajes en español, es gratificante. Y dice mucho de las culturas cada vez más cercanas» .

El presentador le recordó la escena en la que besaba a otro compañero y éste confesaba que «era el primer beso a un hombre en mi vida». Para poder hacerlo, pidió consejos «a muchos amigos, Carlos Bardem y otros. Ellos me dijeron que le comiera la boca a muerte y ya está. Y que hiciera la escena rápido para no tener que repetir», pero «perdimos la cuenta de las veces que tuvimos que repetir. Nos hicieron repetir el beso no sé cuántas veces. Al final lo disfrutamos mucho», decía mientras guiñaba un ojo a Pablo.

Él aseguró que no quería que le «salieran los prejuicios. Me considero feminista y no quería que me salgan mecanismos que me sacaran de la escena. Son prejuicios a nivel físico, y aparecían solos».