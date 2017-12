Alba, finalista de 'La Voz': «Manuel me ha aportado seguridad y ganas de disfrutar las actuaciones» Alba finalista de 'La Voz'. / Telecinco El 22 de diciembre se medirá en la final a Gabriele, Pedro y Samuel EL NORTE Viernes, 22 diciembre 2017, 10:07

Mañana, 22 de diciembre, asistiremos a la final de 'La Voz', a la que han llegado por méritos propios Gabriele, Alba, Pedro y Samuel. De todos ellos, una de las finalistas más carismáticas ha sido Alba quien ha tenido por coach a Manuel Carrasco.

Sobre su paso a la final y el hecho de ser la única chica entre los finalistas, ha comentado para el portal 'Chance' que «Me siento súper orgullosa y la verdad es que no me puedo quejar, no me pueden tratar mejor. Estoy muy bien con ellos».

En el caso de ganar el concurso le preguntaron cómo iba a celebrarlo y ella contestó que «Como no me planteo el ganar, estoy aquí como si fueran unas audiciones porque como me meta en la cabeza que es una final, me voy a poner de los nervios».

Respecto a qué le ha aportado el concurso personalmente, apunta que : «Un montón de seguridad porque yo antes no era capaz de montarme encima de un escenario, de hecho me he llevado 6-7 años sin cantar por la vergüenza y pánico escénico».

Respecto a su trato con su coach, Manuel Carrasco: «Manuel me ha aportado seguridad y ganas de disfrutar las actuaciones. Antes si salía a cantar iba con miedo, no disfrutaba, soy muy perfeccionista. Tengo que salir, disfrutar mi 100% y eso es lo que me tengo que llevar».

Sobre su hijo, quien ha sido el que, según ella, le ha dado fuerzas para seguir adelante, lo ha presentado diciendo que: «tiene 3 años, que es mi pilar, es mi vida, él me da fuerza para estar aquí porque cuando canto se aprende las canciones, se pone con sus caras de cantar con el micrófono. A todo el mundo le dice: 'Mi mamá está en La Voz'. Mi mayor fan es mi Christian».