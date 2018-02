Alba Carrillo vuelve a las pasarelas tras criticar al mundo de la moda La colaboradora de 'Sálvame' ha desfilado en la 080 Barcelona Fashion EL NORTE Jueves, 1 febrero 2018, 18:14

La diseñadora Lola Casademunt ha elegido a Alba Carrillo para que muestre algunos de sus diseños en la 21ª edición de la 080 Barcelona Fashion. Alejada un tanto de las pasarelas, la colaboradora televisiva no ha olvidado sus inicios: «Es mi medio natural, donde empecé y, cada vez que surge la oportunidad, me gusta disfrutarla».

Inmersa en sendos casos judiciales con sus exparejas, Fonsi Nieto y Feliciano López, la modelo intenta evadirse buscando refugio en sus aficiones, como el 'lettering', el arte de dibujar letras, tal y como publica 'Bekia'.

El desfile que se ha celebrado en Barcelona se produce días después de sus declaraciones sobre el control del índice de la masa corporal en el mundo de la moda. Las razones por las que ha llevado a desfilar, después de emitir esas críticas, ha sido: «Este contrato estaba cerrado mucho antes. Además, eso me ocurrió en Madrid, estoy en Barcelona y aquí no tienen esa política del IMC. Lo viví hace cinco o seis años y ahora no sé cómo está el tema. España es un país incoherente por naturaleza, cuando se hace una reivindicación en Hollywood todo el mundo apoya la causa. Aquí decimos algo y te hacen callar».

A pesar de su participación, ella sigue en sus trece: «No soy una persona que se caracterice por cambiar las versiones de las cosas. La verdad es solo una. No me he metido con los diseñadores, a ellos les pasan un casting para que elijan a las modelos. Es probable que no sepan lo que se cuece detrás».

En su encuentro con los medios, también ha comentado su opinión sobre la nueva relación de su ex, Feliciano López: «Cada mes tiene una nueva novia. Cuando escucho que ha rehecho su vida pienso: ¿Y en septiembre también? ¿Con la gogó? La que ha rehecho su vida de verdad he sido yo. No tengo nada en contra de esa chica».