Alba Carrillo vuelve a dedicarle un 'bonito' comentario a Feliciano López Alba Carrillo. / Telecinco La modelo comentó que su ex no le tiene demasiado cariño a Fernando Verdasco, a pesar de haber ido a su boda EL NORTE Martes, 12 diciembre 2017, 20:28

Alba Carrillo está demostrando que tiene una gran habilidad para lanzar 'perlitas' hacia aquellos que no le caen demasiado bien. Esta vez, la modelo centraba sus comentarios en la boda Ana Boyer y Fernando Verdasco, aunque acaba hablando de cómo fue su noche de bodas con Feliciano López.

Antes de entrar en detalle comentó que su ex había viajado hasta Mustique para asistir a la boda de su compañero de profesión. «Feliciano no le tiene mucho cariño a Verdasco. Me ha contado muchas veces que hay muchas cosas de él que no le gustan... Vamos a decir que Verdasco es bastante especial y no es el que tiene demasiados amigos en el tenis... No es muy sociable yo creo, y tampoco tiene mucha conversación. Y me acuerdo que se reían de él porque decía que le hubiese encantado ser actor de Hollywood, se veía haciendo 'Thor' o algo así de superhéroe», comentaba.

Tras este paréntesis, volvió al tema de su boda de la que comentó que se cambió tres veces de modelo. «Me duró más cambiarme de vestidos que lo que me duró el matrimonio...», apuntó entre risas y diciendo que se lo pasó muy bien durante el día, pero no tanto durante la noche, ya que su recién estrenado marido «se quedó sopa».