Alba Carrillo tensa la cuerda con Fonsi Nieto Alba Carrillo. La modelo podría haberse llevado a su hijo a Estados Unidos sin el permiso del Dj EL NORTE Martes, 5 septiembre 2017, 10:47

La relación entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto parece ir de mal en peor. Hace unas semanas nos enterábamos de que el Dj iba a pedir la custodia exclusiva de su hijo Lucas y, por lo que parece, ahora se avecina una nueva tormenta que echará más leña al fuego, por si había poca.

Según ha informado Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', la modelo se habría ido con su madre, Lucía Pariente, y su hijo Lucas a Estados Unidos, sin conocimiento por parte de Fonsi Nieto. El colaborador del programa ha preguntado a Fonsi por el viaje: «Me puse en contacto ayer con Fonsi, y no me quiso ni confirmar ni desmentir. Me pidió que no le pusiera en el compromiso de darme una respuesta. Solo me dijo que supiera que iba a por todas. Va a defender sus derechos como padre, que no me quiere dar ninguna respuesta».

Por su parte, Teresa Bueyes ha informado de la repercusión que podría suponer para Alba Carrillo irse a Estados Unidos sin el permiso de Fonsi. Según dice la abogada, la modelo estaría en su derecho ya que tiene el pasaporte y la custodia, y por lo tanto podría llevarse al hijo de ambos sin avisar, según publica 'Chance'.