Joana Sanz se suma a la lista de 'enemigas' de Alba Carrillo La modelo Joana Sanz, la mujer de Dani Alves. / Instagram La mujer de Dani Alves contesta a la modelo después de que ésta la llamara 'sosa' EL NORTE Martes, 7 noviembre 2017, 12:12

Alba Carrillo está demostrando una gran facilidad para aumentar su círculo de amistades. El pasado jueves acudió a la 'Women' secret Night' en calidad de reportera para 'Sálvame'. Entre sus cometidos se encontraba entrevistar a todas las modelos que pasaban por el 'photocall'.

Pero lo que podía haber sido una bonita experiencia para la modelo reconvertida en reportera cambió por completo. Primero, comenzó a hablar de la supuesta mala relación que tenían la familia de Fonsi Nieto y la actriz, Elsa Pataky, y más tarde, continuó con la modelo Joana Sanz, mujer del futbolista Dani Alves.

Carrillo entrevistó a la joven y le preguntó: «Yo soy periodista deportiva: ¿Qué le tendría que preguntar a Dani Alves?, y ésta le contestó: «No lo sé, eso tendrías que preguntárselo a él». Parece ser que la respuesta no le gustó demasiado a Alba, de ahí que la llamara 'sosa', aunque no se lo dijo mirandola a ella, sino a la cámara.

Posteriormente, la mujer de Dani Alves vio el vídeo y no le sentó muy bien, de modo que esta mañana publicaba en su stories de Instagram un trozo del vídeo en el que sale su entrevista con Alba y escribía un texto encima: «¿Sosa? Algunas no vendemos nuestras vidas (emoticono de un guiño). Vergüenza me da España gastando dinero en personas como ésta»

La nueva reportera de 'Sálvame' ya había hablado anteriormente de las mujeres de deportistas que, para ella, son todos infieles a sus parejas. Llegó a escribir una carta que comenzaba: «Querida futura mujer de tenista.... no te cases, te lo digo con cariño, no te cases». A pesar de que no dijo, en ningún momento, a quien iba destinada, parece ser que iba destinada a Ana Boyer, ya que la misiva la publicó días después de que ésta anunciara su compromiso con Fernando Verdasco, tal y como recuerda 'Chance'.