Alba Carrillo retoma su 'guerra' con Fonsi Nieto

Martes, 17 octubre 2017

Alba Carrillo y Fonsi Nieto están de cumpleaños, el de su hijo Lucas, que hoy cumple siete años. Tanto el padre como la madre no han dejado la ocasión para felicitar al hijo que tienen en común, aunque esto no ha impedido que mantengan la batalla por su custodia, según recoge el portal 'Chance'.

Tras la presencia de Lucas en el plató de 'Supervivientes' para estar con su madre, Fonsi Nieto comenzó a cargar contra su exmujer y su exsuegra, a quien le había advertido que tenía prohibido llevar a su hijo a Telecinco, pero con el consentimiento de su madre, Lucas le recibió en una sala privada. Esto no gustó en absoluto a Fonsi.

Ahora, la modelo ha aprovechado el cumpleaños de Lucas para cargar contra el Dj y lanzarle unas indirectas. Alba comienza la carta diciéndole: «He sido la persona que te ha acompañado en tus primeros pasos, tu primer diente, tu primera caída, te enseñé a leer, a ver la vida con ilusión, a que somos un equipo ganador y muchas cosas más». Más adelante, defiende la relación con su hijo de terceras personas: «Hay gente que se empeña en hacer cortes en el mar pero hay cosas irrompibles, indestructibles, indelebles como el amor de un hijo y su madre. Y más concretamente el nuestro. Hemos saltado obstáculos que no debería saltar una madre con su hijo en brazos pero el vivir al estilo canguro te hace crear un vínculo tan poderoso que genera hasta envidia».

Alba también se defiende de quienes le acusan de ser una mala madre: «Y en honor a la verdad diré que soy una buena madre porque tú me has enseñado. Puede parecer pretencioso pero es verdad, Yo SOY porque tu ERES. Me autofelicito por ser tu madre».

Fonsi, por su parte, no se ha pronunciado sobre la polémica, aunque sí ha publicado que está preparando una gran fiesta de cumpleaños para su hijo.