Alba Carrillo mete la pata con Elsa Pataki

La modelo habla de la mala relación entre la actriz y la familia de Fonsi Nieto

Alba Carrillo sigue abonada a la polémica. La modelo, reconvertida en reportero de 'Sálvame', ya realizó unas fuertes declaraciones contra Fonsi Nieto y ahora, la concursante de 'Supervivientes' se ha encontrado con la exmujer de éste, Elsa Pataky. En su sección 'Las pelotas de Alba' la colaboradora acudía a entrevistar a la actriz, aunque ella no esperaba que fuese captada por su propia cámara mientras hablaba de cómo había sido la relación de Elsa con la familia de Fonsi. «Esta (Elsa) se ha debido llevar mal con mi exsuegra, su hermana me decía cosas que tela», comentaba Alba sin darse cuenta de que estaba siendo grabada. «Esto era off the records, no sabía que me lo estaban grabando», se defendía la modelo en el plató de 'Sálvame' donde Jorge Javier Vázquez intentaba saber más del tema. De esta manera, Alba confesó que en la casa de Fonsi se hablaba de Pataky, confirmando que se reían de los orígenes de Elsa, cuya madre es rumana. «Venía de no sé dónde, que eran unas muertas de hambre, bla, bla, bla...». Tras hacer esos comentarios, Alba insistía: «Esto no tenía que haber salido».

A pesar de estos comentarios de Alba, el Dj y la actriz siempre han mantenido una buena relación, incluso el expiloto llegó a invitarla a su boda con Marta Castro, aunque ésta no fue. La mujer de Chris Hemsworth también se volcó con Fonsi, desde Australia, por la muerte de su tío Ángel Nieto, según recuerda el portal 'Chance'.