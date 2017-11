Alba Carrillo no entiende que hace Ana Boyer con Fernando Verdasco Alba Carrillo. / Telecinco La modelo ha comentado en 'Sálvame' que «ella me gusta más que él» EL NORTE Lunes, 20 noviembre 2017, 13:12

Alba Carrillo sigue demostrando su odio hacia los tenistas desde que se divorciarse de su anterior marido, Feliciano López. Ahora lo ha vuelto a demostrar en el artículo que publica en la revista 'Semana' y que titula 'No te cases, te lo digo con cariño... no te cases', dedicado a Ana Boyer, quien el próximo mes de diciembre contraerá matrimonio con el tenista Fernando Verdasco, según publica 'Chance'.

En la carta, la modelo habla de las relaciones sexuales de los tenistas e incluye una fotografía del futuro matrimonio de Ana Boyer y Verdasco por lo que hace pensar que la misiva va dirigida a ellos.

Carrillo comentó que los tenistas «no tienen prohibidas las relaciones sexuales con sus parejas antes de ningún torneo» y añadió que «algunos de los tenistas se van al casino».

También opinó, en su sección 'Las pelota de Alba', en 'Sálvame', sobre Ana Boyer y Verdasco, un gran amigo de su exmarido Feliciano: «Yo les he visto juntos cenando y son aburridos, él no habla de nada. Además, ella es una tía muy interesante que no entiendo por qué ha dejado su trabajo y que hace con un tío como él viajando por todo el mundo. Ella me gusta más que él».