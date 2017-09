Alba Carrillo duda que le hayan hecho magia negra La modelo Alba Carrillo. / Instagram Algunos colaboradores de 'El programa Ana Rosa' señalaron que Teresa Bueyes, la abogada de la modelo, la habría amenazado con hacerle magia negra a ella y a su madre EL NORTE Miércoles, 27 septiembre 2017, 12:02

Alba Carrillo se ha convertido en centro de conversación en las tertulias televisivas y no precisamente por sus logros como modelo y es que nada más abandonar un conflicto, la buena de Alba Carrillo se mete en otro. Ya hay algunos que apuntan que tanto ella como su madre, Lucía Pariente, son un poco 'brujas'.

La relación que mantenía la ex de Feliciano López con su abogada, Teresa Bueyes, saltó por los aires cuando Alba regresó de 'Supervvientes'. La letrada abandonaba a la modelo y comenzaba una batalla. Algunos colaboradores de 'El Programa de Ana Rosa' comentaron que Teresa habría amenazado a madre e hija con hacerles magia negra, a través de un brujo amigo suyo. No obstante, estas insinuaciones habrían causado un tremendo cabreo tanto a la modelo como a la abogada.

Pero esta no es la primera vez que se relacionada a Alba con la magia negra, ya se habló de ello cuando la modelo abandonó la casa en la que convivía con Feliciano López. En aquel momento se comentó que el tenista habría encontrado debajo de su cama unos rituales con flores y extraños elementos relacionados con el santerismo, según recoge el portal 'Chance'.

Sobre este tema, Teresa no se ha pronunciado, aunque Alba simplemente ha optado decir: «No me hace gracia. Son cosas muy serias y no me hace gracia. Es que me parece absurdo». Aunque al preguntarle si tenía miedo a que le hubieran hecho un 'mal de ojo' apunta: «Yo no sé si me lo han hecho pero que yo no hago esas mierdas, eso ya te lo digo».