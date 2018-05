Alba Carrillo 'derrota' a Feliciano Alba Carrillo. / Telecinco Un grupo de fans de la modelo se puso caretas de ella durante el partido de dobles que jugaba el toledano con Marc López y que acabaron perdiendo EL NORTE Jueves, 10 mayo 2018, 13:01

Alba Carrillo y Feliciano López han logrado, tras separarse el año pasado, que sus vidas sigan siendo temas de conversación en los platós de televisión. Tras conocerse la noticia de su divorcio, la modelo comenzó a hablar de su ex como 'Infeliciano'. «No voy a hablar de Infeliciano, de verdad. Todavía es mi marido, por desgracia», decía.

Días después, concedía a la revista 'Hola!' una entrevista en la que regaló titulares como: 'Feliciano me ha pedido el divorcio de manera fría y distante'.

Después, en sus continuas apariciones en 'Sálvame', no tuvo ningún problema en hablar de su expareja y contar detalles muy íntimos: secretos de alcoba, infidelidades, trapos sucios de la familia del deportista.

Pero parece que todavía le dura su enfado con el tenista ya que esta semana, durante el encuentro que disputaba su ex en el Masters 1.000 de Madrid, la figura de la modelo ha aparecido entre el público. Ella no se ha dejado ver, sino un grupo de fans que aparecieron con caretas de la concursante de 'Supervivientes 2017'. Ver su cara multiplicada en la grada pudo ser el motivo por el que el toledano perdiera su partido de dobles junto a su amigo Marc López. La imagen fue enviada a través de Instagram a la modelo que, rápidamente, publicó en su perfil de la red social, tal y como recoge 'ABC'.

Los comentarios y las pullas entre ellos siguen en los más alto. Así, en el programa 'Ven a cenar conmigo edición gourmet', le preguntaron a Alba quien se imaginaba que iba a cenar con ella y la respuesta no pudo ser más clara: «Con Feliciano he cenado muchas veces, pero no me gustaría encontrármelo porque, sinceramente, me aburro».