Alba Carrillo, cabreada al regresar de sus vacaciones en Miami Alba Carrillo. / Instagram La modelo cuenta en Instagram el caos que ha vivido en Estados Unidos tras el paso del huracán Irma EL NORTE Lunes, 11 septiembre 2017, 18:25

Alba Carrillo eligió el destino equivocado para disfrutar de sus últimas vacaciones con su hijo Lucas y su madre Lucía Pariente. La modelo optó por Florida para pasar unos días de descanso, pero no tuvo en cuenta la llegada del huracán Irma, que le estropeó las vacaciones, según publica Bekia.

La propia Alba ha explicado en las redes sociales cómo ha vivido el momento y también ha revelado cómo ha sido su secuestro de su cuenta de Instagram. El mensaje de Alba a sus fans comenzaba: «¡Hola chicos! Ya he vuelto... ¡ha sido una auténtica odisea en el espacio! Primero, el secuestro de mi cuenta de Instagram, fui muy incauta y contesté a un mail que no debía. Hasta que Instagram ha podido devolverme la cuenta ha sido un trajín de los buenos. El piratilla en cuestión ha decidido borrarme las fotos de este verano (las pienso reponer en estos días) entre ellas las que tengo con mi NO-Novio. Algunos se han apresurado a decir que ya no estamos juntos... Nada más lejos de la realidad... Me ha cuidado estos días más que nunca porque nos ha pillado el huracán en EE UU».

Según ella, su 'no novio' ha sido el auténtico apoyo para poder regresar a España: «Estábamos en Miami, después fuimos a Orlando al barco de Disney que le prometí a Lucas antes de ir a SV y en mitad del crucero abortaron viaje y nos llevaron a tierra. Nuestro vuelo no salía y tuvimos que coger un coche 16 horas hasta Charlotte (había unos atascos infernales) de ahí cogimos otro vuelo a Boston y de ahí a Madrid hoy. En todo este periplo la ayuda y el apoyo de David ha sido fundamental por eso me río cuando me llegan noticias absurdas!».

Alba también vivió en primera persona el caos en el que estaba inmersa la ciudad: «Hemos pasado mucho miedo, era todo bastante caótico y las compañías aéreas y los aeropuertos (en concreto el de Orlando) eran un caos y no nos daban noticias de ningún tipo. Hemos vuelto sin maletas, se han perdido en algún lugar de Estados Unidos pero eso es lo de menos, estamos sanos y salvos».

Carrillo concluye su mensaje, sin perder el sentido del humor: «Me sentía Tom Hanks... primero cuando hizo 'Naufrago' y ahora cuando interpretó 'La terminal'...en cualquier momento me tocará decir que 'el mundo es como una caja de bombones...'. Bueno, que ya estoy aquí de vuelta! Os quiero, gracias por preocuparos y escribir a mi familia, sois adorables».

Al llegar al aeropuerto de Madrid, a las 6 de la mañana, ha sido abordada por una reportera a quien ha dicho: «Son las seis de la mañana, déjame, no me persigas», mientras que su madre, Lucía Pariente, comentaba: «Se acabaron las preguntas de mala educación y de faltas de respeto».