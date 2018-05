Aitana podría haber confirmado su relación con Cepeda Aitana y Cepeda durante el concierto en Las Palmas de Gran Canarias. / Instagram Lo habría hecho durante un concierto en Las Palmas de Gran Canaria EL NORTE Jueves, 31 mayo 2018, 13:14

Los rumores sobre una posible relación entre Aitana y Cepeda van en aumento. Los concursantes de 'Operación Triunfo 2017' siguen siendo objeto de las especulaciones y multitud de sospechas sobre si existe, entre ellos, algo más que una bonita amistad. Ahora, esos rumores vuelven a tomar fuerza, tras el concierto que han ofrecido en Las Palmas de Gran Canarias.

Durante su actuación, entonaron el mítico 'No puedo vivir sin ti', aunque lo que más expectación ha levantado ha sido la presentación de Aitana a Cepeda antes de que éste entrara.

«Me hace mucha ilusión presentar a la persona que voy a presentar ahora. Esto no se planea y las cosas no se planean, así que no sabes cómo van a seguir ni qué va a pasar en la vida. Tras esta reflexión me gustaría que saliera Luis», comentaba Aitana.

Las redes sociales, rápidamente, se hicieron eco del comentario y del vídeo y muchos mensajes en la red hacían referencia a que la joven había confirmado su relación con Cepeda.

Tras la presentación, la pareja ha demostrado su bonita complicidad cantando 'No puedo vivir sin ti' y al terminar se han cogido de la mano, aunque no ha habido el abrazo final, pero sí miradas cómplices.