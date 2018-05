Aitana envía un mensaje a sus fans para que se valoren tal como son La polémica fotografía de Aitana. / Instagram La concursante de 'OT 2017' da una lección de madurez a sus seguidores EL NORTE Miércoles, 2 mayo 2018, 13:38

Aitana se ha convertido en una de las concursantes de 'Operación Triunfo 2017' más queridas por el público, tal y como lo demuestra la cifra de seguidores en 'Instagram' donde está cerca de sumar un millón, convirtiéndose en una de las cantantes españolas con más seguidores, tal y como recuerda 'Chance'.

No obstante, ha sufrido un contratiempo al verse obligada a borrar su última fotografía en bikini, con numerosos comentarios negativos que hacían alusión a su peso, por lo que ha optado por borrarla, a la vez que ha enviado un mensaje a los jóvenes para que amen su cuerpo: «He pasado un mal rato, pero ya estoy muchísimo mejor. Le he dado vueltas y quiero deciros y mandaros este mensaje, que es importante, que todo el mundo tiene un cuerpo 10 y que todos sois bonitos y preciosos como sois. Al fin y al cabo, cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, que para eso es nuestro. Volveré a colgar las fotos, no sé cuando, pero volveré a colgar más fotos en bikini, con ropa y como quiera... Haced lo que queríais con vuestros cuerpos, con conciencia pero haced lo que queráis porque son vuestros. Un beso a todos y os quiero un montón».