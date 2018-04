Aitana ve cumplido uno de sus sueños: ser entrevistada por Pablo Motos Aitana y Ana Guerra con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3 Acudió a 'El Hormiguero', acompañada por Ana Guerra EL NORTE Jueves, 5 abril 2018, 12:09

Aitana Ocaña y Ana Guerra fueron anoche las invitadas de Pablo Motos en 'El Hormiguero', donde presentaron la nueva versión de 'Lo malo', adelantaron algunas imágenes de su nuevo videoclip y hablaron de los trabajos discográficos en los que están trabajando.

Aitana comentó que estar en 'El Hormiguero' es para ella un sueño: «Cuando era pequeña, siempre veía 'El Hormiguero' y cuando entraba a la ducha, me imaginaba que yo era famosa y que te estaba dando una entrevista. Yo me preguntaba y me contestaba sola, y mi madre muchas veces entraba diciéndome que estaba loca. Tendría unos trece años y ahora mira, aquí estamos, es increíble», comentaba.

Sobre su paso por 'OT', ambas coinciden que todavía no son conscientes de lo que ha pasado: «El último día, cuando ya el canal 24 horas no estaba en directo y estaba la Academia medio apagada, vi que Aitana empezaba a llorar y yo con ella, porque era muy emocionante».

Pablo Motos les preguntó cómo había sido su toma de contacto con el exterior después de haber participado en el reality y Aitana le ha contestado: «Salí hace una semana o así de juerga, pusieron 'Lo Malo', pero me escondí un poco, aunque mis amigas sí que me decían 'esta es tu canción'». Por su parte, Ana Guerra comentaba que todavía no había podido salir, aunque se había escuchado en la radio: «No he salido, solo al fin de rodaje de 'Paquita Salas', pero algo muy privado. Aunque la canción la escuché en un taxi y flipé».

En cuanto a sus compañeros de 'OT', las dos recordaban que solo habían coincidido todos en los ensayos de la gira con la que recorrerán el país. Respecto a la amistad que les une, Aitana piensa que ese vínculo no lo perderán.

También hablaron del futuro. Ambas están preparando sus discos en solitario: «Aún estamos trabajando mucho, incluso voy a ponerme a componer, pero quiero hacerlo pop, que es el estilo que más me gusta». Mientras tanto, Ana Guerra tiene un estilo muy diferente: «El mío va a ser más urbano, más latino, con mensaje. Sobre todo, quiero que las canciones tengan un mensaje bonito que cale en el público», apuntaba.