Aída Nízar la lía al contar el robo de su bolso Aída Nízar en 'Sálvame'. / Telecinco La ex concursante de 'GH Vip' aseguró que el valor de lo que le habían robado ascendía a 55.000 euros EL NORTE Jueves, 24 agosto 2017, 13:55

Aída Nízar la ha vuelto a liarla en 'Sálvame', al extenderse demasiado en las explicaciones sobre el robo de un bolso valorado en 55.000 euros junto con su contenido y que tuvo lugar en una discoteca de Madrid. La ex concursante de 'GH Vip' fue abroncada por promocionar varias marcas, una discoteca de Madrid, una compañía de seguros y la clínica donde se operó, según recoge Ecoteuve.

La vallisoletana aseguró haber desarticulado una mafia cubana que le había robado el bolso, en cuyo interior tenía su móvil, un neceser lleno de pinturas, un espejo y tres plumas de Montblanc. «En uno de los locales más famosos de Madrid fui robada por una mafia cubana. Él tira la cazadora y se lleva el bolso. Gracias a ser un personaje público hemos podido desmantelar esta trama. En España hay una cosa que se llama hurto, al no haber agresión, y no les ha pasado nada», señalaba.

Terelu Campos no acabó de creerse el valor del bolso, unos 13.500 euros, lo que provocó que Aída un tanto exaltada dijera: «¡Vamos a desenmascar!, ¿cuánto vale tu reloj, cuánto valen tus zapatos?». Para finalizar explicó que no volverá a televisión «porque no acepta los cachés irrisorios».