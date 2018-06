Aída Nizar se baña en La Fontana di Trevi, algo que está prohibido Aída Nízar dentro de La Fontana di Trevi. / Instagram La exconcursante de 'Grande Fratello' tuvo que pagar una multa de 450 euros a la policía EL NORTE Lunes, 4 junio 2018, 12:39

Aída Nízar ha conseguido revolucionar el país transalpino. Su paso por 'Grande Fratello' (la versión italiana de 'Gran Hermano') fue bastante corto, aunque no lo suficiente para que todo el mundo hable de ella. A su regreso al plató, la recibieron como una auténtica estrella, al grito de 'tongo' y pidiendo que volviese a entrar en la casa.

No obstante, aunque los deseos de sus fans no se cumplieron, la vallisoletana sigue siendo noticia. La última imagen captada por una bloguera hace referencia a Nizar siendo perseguida por las fuerzas del orden, por meterse en La Fontana di Trivi, algo que está prohibido: «Porque Aída siempre lucha por el sueño que se merece. Estoy en la Fontana di Trevi para adorar mi vida. Se me hace loco en este momento. Nos encanta nuestra vida. Nunca renunciaré a Aída», comentaba. Tras esa publicar la frase se metió dentro de una de las fuentes más famosas del mundo y se estuvo paseando por ella.

Al llegar la policía les dijo: «Pero, ¿no sabes quién soy? Yo trabajo en televisión y esto es muy bonito. Usted sabe perfectamente que soy la mujer que ama su vida». Pero sus ganas de vivir no fueron suficientes para que se librara de una multa de 450 euros.

Aída, con este acto quería homenajear a la actriz Anita Ekberg ya que lucía un vestido del mismo color que la actriz, que aparecía bañándose en la Fontana di Trevi en la película 'La Dolce Vita', según recuerda el portal 'Bekia'.

Tras darse el baño y pagar la multa, se dirigió a una cafetería para tirarse por el pelo una botella de lo que podría ser agua. Algunas de las personas que pasaban por delante de ella no podían evitar mirarla y reírse del espectáculo que estaban montando.