Ágatha Ruiz de la Prada responde a las manifestaciones de amor de Pedro J. Ramírez con Cruz Sánchez Pedro J. Ramírez, en Valladolid. / Ical La diseñadora ha publicado una imagen en la que aparece desafiante junto a un joven completamente desnudo EL NORTE Viernes, 19 enero 2018, 17:57

Pedro J. Ramírez, desde que se separara de Ágatha Ruiz de la Prada, ha elegido 'Harper's Baazar para contar lo enamorado que está de Cruz Sánchez. En la famosa publicación se puede leer una entrevista en la que no dejan de tirarse flores el uno al otro. Ante tanta felicidad, la ex del periodista no ha tardado en responderles y lo ha hecho de una manera que no olvidarán fácilmente, según recoge 'Bekia'.

Pedro J., sobre su relación con su nueva pareja, comentó: «Todos tenemos un pasado, todos tenemos una trayectoria que condiciona nuestras vidas, pero tengo la sensación, refutando la famosa cita de Mirabeau, de que Cruz y yo hemos llegado a orillas del Orinoco dispuestos a fundar una sociedad nueva». Por su parte, Cruz Sánchez no se quedó corta y respondió: «Yo no soy nada mitómana. Nunca vi a Pedro J., yo vi a Pedro, y eso ha sido lo que me ha posibilitado enamorarme de él como lo estoy. Pedro es una gran persona, una de las mejores personas que he conocido».

El ex director de 'El Mundo' redondeaba los cumplidos mutuos diciéndole a su esposa: «Mujeres como Cruz solo existen en las novelas de amor. Ella es muy idealista y yo siempre he admirado el idealismo, el ansia de contribuir a que las cosas sean distintas a cómo te las has encontrado. Y Cruz está empeñada en eso».

Mientras, la pareja vive en su particular paraíso, Ágatha Ruiz de la Prada ha publicado en las redes sociales una imagen que dará mucho de que hablar. Hay quien lo ha interpretado como un dardo para su ex. En la instantánea aparece con una gran sonrisa, acompañada por un joven modelo, estudiante de Derecho, que aparece completamente desnudo. Aunque la diseñadora todavía no ha rehecho su vida ha llegado a decir: «Estuve en un mundo durante treinta años y salí. Me ha ido asombrando todo, en especial, como me ha tratado la gente».