Agatha Ruiz de la Prada recuerda cómo le pidió el divorcio Pedro J. Ramírez Agatha Ruiz de la Prada con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3 La diseñadora acudió a 'El Hormiguero' donde contó algunos detalles de cómo el periodista le pidió el divorcio en la cama EL NORTE Jueves, 26 octubre 2017, 12:19

Agatha Ruiz de la Prada se ha convertido en la primera diseñadora de moda que acude al programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero'. La ex de Pedro J. Ramírez habló de sus diseños y también dio algunos detalles de cómo fue su separación de su marido. «Diseño de todo... He hecho tumbas... Hay países en los que las tumbas son muy bonitas. Uno de los proyectos que tengo es hacer mi tumba, que sea un corazón gigante maravilloso».

Agatha también recordó cómo vivió su separación y que su marido le pidió el divorcio tres meses y un día después de haberse casado tras tres décadas juntos y dos hijos en común. «Si tú no te casas, no te puedes divorciar, eso lo había pensado yo toda la vida. Entonces, a lo mejor conscientemente, que yo creo que no, te dicen vamos a casarnos para luego separarnos. Es que si antes hubiera dicho me quiero separar... ¿cómo si no estás casado? Me lo dijo llevándome el desayuno a la cama. Este domingo (29 de octubre) hace un año y lo voy a celebrar».

También recordó que no habían pasado 24 horas desde el reportaje de familia feliz, cuando le dijo que se quería separar. «Yo no le dije nada cuando me lo dijo. Estaba en shock. Yo estoy convencida de que esta tía le dijo que se tenía que separar y que fue a verla después de decírmelo. Luego comimos en la cocina juntos. Ya no he vuelto a hablar con él».

La diseñadora señaló que se enganchó a la serie 'Downton Abbey, lo que le obligaba a tomarse un somnífero para poder descansar.