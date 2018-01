Ben Affleck, celoso de la nueva pareja de su exmujer Ben Affleck y Jennifer Garner. / Reuters Jennifer Garner estaría manteniendo una relación con Josh Duhamel EL NORTE Lunes, 15 enero 2018, 15:51

Ben Affleck y Jennifer Garner firmaron, definitivamente, los papeles de su controvertido divorcio el pasado año, después de haber anunciado su separación en 2015, según recuerda el portal 'Chance'.

Una vez que se divorció, el actor comenzó a salir con la productora de televisión Lindsay Shookus con quien acudió a los premios Emmys. Ahora, le ha tocado el turno a Garner, que ha conquistado el corazón del actor Josh Duhamel y, según 'E!Online', ese amor comenzó durante el rodaje de la película 'Love, Simon', en la que la pareja da vida al matrimonio Spier por lo que la ficción se ha hecho realidad, algo que no ha acabado de gustar a Affleck ya que según este mismo portal de noticias: «Ben no está listo para ver que Jennifer rehaga su vida. Ben no está en absoluto preparado mentalmente para que Jennifer esté con otro hombre, especialmente con alguien como Josh Duhamel, pues se siente amenazado».