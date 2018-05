Advertencia a Toño Sanchís Belén Esteban en 'Sálvame'. / Telecinco Belén Esteban le envía un mensaje a su exrepresentante: «Te queda muy poquito, día 9, acuérdate» EL NORTE Martes, 8 mayo 2018, 14:03

Belén Esteban regresó el pasado 7 de mayo al plató de 'Sálvame', después de haber disfrutado de unas minivacaciones en compañía de su chico Miguel. En el programa del lunes, la presentadora, Paz Padilla, anunció que iba a tener a tres mujeres que tenían mucho que contar sobre las últimas noticias. Una era Anabel Pantoja para hablar de la retirada de los escenarios de su primo Kiko Rivera. La otra era Saray Montoya, que hablaría de su paso por 'Supervivientes 2018', y, por último, Belén Esteban, que tendría una sorpresa, a lo que Belén comentó: «Os voy a matar, porque en la reunión no me han dicho nada y, de repente, tengo una sorpresa. Pero no os preocupéis que vengo preparada para lo que sea». En ese momento, Padilla decía: «Tenemos una llamada. Buenas tardes Toño Sanchís». Pero se trataba de una broma, aunque a la 'princesa del pueblo' le daba igual: «Pues mira, ojalá que llamase. Aquí o en el programa donde supuestamente colabora que, desde que le gané los tres juicios, no sé dónde se ha metido».

También aprovechó el momento para lanzarle un mensaje: «Eso sí, te queda muy poquito, día 9, acuérdate», le decía. Una día que podría ser en el que podrían tener que volverse a ver las caras y, en esta ocasión, en lo juzgado de lo penal.