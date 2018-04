Adrián Rodríguez muestra su satisfacción por abandonar 'Supervivientes' Adrián se dirige a sus seguidores en un vídeo después de abandonar 'Supervivientes'. / Telecinco La dirección del programa decidió readmitir a Saray Montoya tras arrepentirse de abandonar EL NORTE Martes, 3 abril 2018, 10:15

El pasado domingo, 1 de abril, 'Supervivientes 2018', vivía un doble abandono durante la emisión de 'Conexión Honduras'. Por una parte, Adrián Rodríguez, que aseguraba que tanto la mente como su cuerpo le empezaban a jugar malas pasadas, y Saray Montoya, que decidió dejar de ser aventurera pero horas después se arrepintió y la dirección del programa le ha permitido regresar a la playa, según publica el portal 'Bekia'.

Adrián Rodríguez pidió perdón en directo por todas aquellas personas que podrían sentirse defraudadas. Ahora lo ha hecho a través de un vídeo ya desde el hotel en el que se alojará como exconcursante antes de regresar a España.

«El resto de Supervivientes me ha superado. Los que me conocéis sabéis que estoy constantemente pensando en comida. Estoy muy contento con todo el apoyo que me habéis dado. Estoy un poco triste porque al final no ha podido ser. Estoy muy fuerte, estoy bien y para adelante», ha comentado en un vídeo.

Hace algunos meses comentó que tuvo algunos problemas y que considera que necesita tomar su terapia y volver junto a los suyos: «Yo creo que la salud es lo primero y mi mente me estaba jugando muy malas pasadas aunque solo llevaba tres semanas, pero aquí empieza mi nueva vida, una nueva etapa, nuevas ideas que tengo por haber estado aquí. Próximamente, en todas mis redes sociales os espero porque va a haber muchas sorpresas».