Adrián Lastra celebra el nuevo año con un desnudo integral Adrián Lastra. / Instagram El actor aparece en su cuenta de Instagram de espalda y completamente desnudo EL NORTE Miércoles, 3 enero 2018, 12:48

Muchas son las tradiciones y los rituales que se siguen para celebrar la llegada del nuevo año. Algunos se deciden por llevar la ropa interior roja otros se comen las doce uvas, pero hay otras maneras de celebrar el cambio de año, al que han ido apuntándose progresivamente populares rostros televisivos y algunos más provocativos que otros, según recoge Fprmulatv.

Es el caso de Adrián Lastra que ha subido a su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece de espalda y completamente desnudo. Una instantánea que va acompañada por el comentario: «Uno no elige donde nace, uno no elige el nombre, no elige sexo, no elige el color de ojos, color de pelo.... solo tú puedes elegir realmente quien eres, que quieres, cómo te quieres vestir, que carrera quieres estudiar, que vida quieres vivir... elijamos este año nuevo ser felices!».

Aunque el mensaje poco tenía que ver con la fotografia, lo cierto es que todas sus fans estarán encantadas con la opcíon por la que ha optado el protagonista de 'Velvet'.

Pero Adrián Lastra no ha sido el único que ha tirado por ese camino, el pasado 1 de enero Arturo Valls publicaba una fotografía similar, en mitad de una montaña plagada de nieve.