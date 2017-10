Adara Molinero, de 'GH17', se desnuda en 'Interviú' Adara Molinero, en la portada de 'Interviú'. / Interviú La de Alcobendas habla de la necesidad de un psicólogo, tras su ruptura con Paul EL NORTE Lunes, 23 octubre 2017, 11:12

Adara Molinero, concursante de 'Gran Hermano 17', fue uno los rostros más populares de esa edición y de la que más se ha hablado una vez finalizado el concurso, del mismo modo que de Pol, quien fuera su novio dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Para hablar de sus vivencias dentro y fuera de la casa, la joven ha querido explicar en la revista 'Interviú' su paso por el reality, a la vez que ha confesado cómo se encuentra tras su ruptura con su chico.

«Nadie sabe cómo lo he pasado, levantarme cada mañana era horrible, he perdido cinco kilos y he necesitado ayuda psicológica», ha comentado Adara al hablar de su relación con Pol.

Una vez que rompieron, después de haber vivido juntos en Barcelona, Pol aseguró que fue un alivio para él no estar al lado de su chica: «Por la salud de mi cabeza y de mi alma, ya no estamos juntos». Sobre estos comentarios que hizo el joven, la de Alcobendas apuntó: «No estoy loca, no sé por qué lo dijo, me dolió muchísimo. No le reconozco, me parece otra persona».

Cuando ambos decidieron dejar la relación, llegaron al acuerdo de no hacerse más daño que el que conllevaba la ruptura: «Se ha dejado así la cosa, yo no voy a decir nada en contra de él, yo dejé todo, mi familia, mis amigos, todo, por él y por eso se merece un respeto», comentó Adara.

En la entrevista también habló de sus preferencias sexuales: «Soy sexual, soy fuego, soy pasional... y a la vez tradicional, no me gustan las cosas raras». Respecto a las parejas: «Puedo quedar con un chico para salir, cenar, ir al cine... pero nada más».

Adara también ha expresado su opinión sobre sus compañeros en 'GH 17' con quienes no mantiene contacto, sino todo lo contrario. La joven ha mantenido importantes enfrentamientos en las redes sociales como ha sido con Bea a la que llamó 'mugrienta', algo que ve lógico porque «si te metes con alguien, tienes que estar preparado para que te contesten».

También envía un mensaje para algún colaborador de 'Sálvame', como Kiko Hernández, a quien considera de lo peor de televisión, aunque defiende a Belén Esteban y Sofía Suescun. De la que no tiene buenas palabras es de Ylenia: «Me da pena porque no está muy equilibrada. Siempre critica a las mujeres porque está llena de complejos y piensa que todas somos igual», apunta.