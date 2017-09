Pol y Adara, de 'GH17', deciden tomar caminos separados Pol y Adara. / Instagram La pareja ha puesto fin a su relación, que empezó hace un año en la casa de Guadalix de la Sierra EL NORTE Viernes, 15 septiembre 2017, 14:15

Pol, exconcursante de 'Gran Hermano 17', ha utilizado las redes sociales para anunciar que ha puesto fin a su relación con Adara, también concursante del reality de Telecinco. Desde el primer momento de su relación, la polémica estuvo a su lado y ahora, transcurrido un año, han decidido emprender caminos separados, tal y como publica 'Bekia'.

Pol ha explicado en Instagram el porqué de su ruptura: «Adara y yo ya no estamos juntos. Por la salud de mi cabeza y de mi alma, Adara y yo ya no estamos juntos. Por respeto a ella, no voy a entrar en detalles que puedan crear posibles futuras polémicas y que faciliten el trabajo a aquellas personas que nos quieran hacer daño» y ha añadido: «Tampoco van a salir de mi boca malas palabras sobre la persona con la que he compartido tanto durante este año. Pero, por otro lado, siempre hemos compartido nuestra relación para que la vivierais con nosotros, así que creo que debo una mínima explicación, para así compartir también el final y cerrar este capítulo todos/as juntos/as. Dejémoslo en que la opinión que dio mi hermano en su momento en plató ha sido siempre la correcta. Así lo ha decidido el tiempo. Por eso quiero agradecer de corazón, a él y a mis padres, haber recibido a Adara en su casa con los brazos abiertos, facilitar la convivencia, nunca reprochar nada y ayudarla en todo lo posible por mi felicidad a pesar de sus pesares». Concluye su exposición diciendo: «Que no quepa duda que todo lo que yo he vivido y he sentido ha sido real, pero hoy salgo de la burbuja. Hoy el camino termina para mí».

Por su parte, Adara tampoco ha querido perder la oportunidad de explicar las razones de la ruptura, que, según comenta, ha sido muy fría: «Me gustaría comunicaros que tras un tiempo de distancia acordado para ver la realidad de nuestros sentimientos Pol y yo ya no estamos juntos. Han sido unos meses maravillosos que recordaré con todo mi cariño y aunque la despedida por su parte ha sido fría, y en estos momentos siento muchísimo dolor, me quedo con todo lo bueno para empezar a retomar mi camino».