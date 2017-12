Acusan de violación al exrapero y productor Russell Simmons El empresario de 60 años, una leyenda del hip hop, niega las acusaciones y muestra su apoyo al movimiento que promueve las denuncias de abusos COLPISA / AFP Jueves, 14 diciembre 2017, 11:33

Al menos tres mujeres han acusado de violación al exrapero y productor musical Russell Simmons, quien recientemente tuvo que abandonar sus empresas por las acusaciones de abusos sexuales que pesan sobre él, según ha publicado The New York Times.

El empresario de 60 años, una leyenda del mundo del hip hop y cofundador del sello Jam Recordings, negó las acusaciones de violación y mostró su apoyo al movimiento que promueve las denuncias de abusos sexuales.

El 30 de noviembre Simmons anunció que renunciaba a sus negocios después de que dos mujeres le acusaran de abusos sexuales, algo que él niega. Ahora el artículo The New York Times recoge el testimonio de Tina Baker, una cantante que ha trabajado con Madonna y Bruce Springsteen, que explicó como fue violada por Simmons a comienzos de los años noventa. "No tuve relaciones sexuales con un hombre durante los siguientes nueve años", explicó Baker al periódico.

Russell Simmons negó haber tenido relaciones sexuales con Tina Baker. "Niego vehementemente todas esas acusaciones", declaró.

A diferencia de la imagen violenta de muchas estrellas del hip hop, en los últimos años Simmons estuvo promoviendo el yoga y el veganismo. Simmons y el también productor Rick Rubin fueron figuras clave de la música ne los años 1980 cuando fundaron Def Jam, el sello que publicó la música de Beastie Boys, LL Cool J o Public Enemy.