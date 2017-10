Acusan a Jim Carrey de haber introducido a su ex en la cocaína El Norte El actor ha denunciado a la madre de su ex por un delito de extorsión EL NORTE Lunes, 2 octubre 2017, 13:39

Jim Carrey está viviendo una auténtica pesadilla tras la muerte de su ex, Cathriona White, y no solamente por su fallecimiento, sino también por la batalla judicial que ha iniciado la madre de ésta y el exmarido contra el actor.

Después de que Carrey acusara a la progenitora de Chatriona de extorsión, los abogados de ésta han mostrado un texto que escribió su hijo en 2013, después de una de sus rupturas con Carrey. Según 'The Sun', en la nota, Catriona afirmaría que la vida con el actor ha sido una penitencia: «Amaba la vida, estaba feliz conmigo misma y me sentía muy bien. Estaba orgullosa de todas las decisiones que había tomado y te conocí. Me introdujiste en la cocaína, la prostitución, el daño psicológico y las enfermedades. Hiciste cosas muy buenas por mí pero me rompiste como persona Jim. Yo quería conseguir a Jekyll pero en lugar de eso tuve a Hyde. Porque te quiero, habría atrapado a Hyde durante todo el año para estar con Jekyll pero me echaste de tu vida cuando tuviste lo que quedaba de mí que valía la pena». Estas acusaciones servirían como prueba en la denuncia que interpusieron los familiares de la joven contra Carrey y en la que aseguran que el actor estuvo involucrado en la decisión de la joven de quitarse la vida, tal y como recoge 'Chance'.

Por otra parte, el cómico ha expresado que no tolerará que se juegue con la muerte de su ex: «No toleraré este intento desalmado de aprovecharse de mí o de la mujer a la que amé. Los problemas de Cathriona White se iniciaron mucho antes de que nos conociéramos y tristemente ninguno de nosotros podría haber evitado este final tan trágico. Espero de verdad que muy pronto la gente deje de tratar de sacar provecho de esto y la dejen descansar en paz».