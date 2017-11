El actor Kevin Spacey pide «evaluación y tratamiento» El actor Kevin Space. / Reuters El protagonista de 'House of Cards' está involucrado en varias acusaciones por abusos EL NORTE Jueves, 2 noviembre 2017, 19:37

El actor Kevin Spacey ha decidido desaparecer del mapa, después de las acusaciones de acoso sexual recibidas por parte del compañero de profesión Anthony Rapp. El representante del ganador de dos Oscar ha asegurado que «Kevin Spacey se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento».

Anthony Rapp aseguró que Spacey intentó mantener relaciones sexuales con él no consentidas cuando solamente tenía 14 años en una fiesta. Al ver la luz estos comentarios, el intérprete decidió pedir perdón públicamente y declaró abiertamente su homosexualidad. Pero no acaba ahí la historia. Netflix decidió poner fin al rodaje de 'House of Cards', serie que protagoniza el actor.

A todo ello, hay que añadir la declaración de Randall Fowler, el hermano mayor de Spacey, quien ha manifestado al 'Daily Mail' que los dos sufrieron abusos y maltrato por parte de su padre, según recoge el portal 'Chance'.