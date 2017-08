El acoso machista sufrido por Marisol Ayuso, Eugenia en 'Aida' Marisol Ayuso, en 'Sábado Deluxe'. / Instagram La inconfundible madre de Carmen Machi en la serie de Telecinco acudió a 'Sábado Deluxe' para contar su terrible recuerdo EL NORTE Lunes, 14 agosto 2017, 11:47

Jorge Javier Vázquez escuchaba atónito en 'Sábado Deluxe' las declaraciones de Marisol Ayuso, la actriz que daba vida a Eugenia en la serie 'Aida', quien confesó que cuando tenía 19 años estuvo con un hombre que le hizo conocer el infierno. «Al principio era un ser maravilloso. Me dijo que tenía que dejar la profesión. Yo le dije que sí, y mi madre creyó que era un error. En cuanto dejé el teatro, fue horroroso. Tenía que vestir como él quería, no podía hablar de mi profesión con su padre, al que le gustaba mucho el teatro».

La actriz se lo pensó dos veces y cortó el compromiso con este hombre, «acaudalado», a ocho días de la boda. Pero antes, como recoge la web de ElHuffPost, Ayuso se había ido a vivir a casa de su prometido con todos sus recuerdos teatrales, incluidos fotografías y carnés. «Fui a abrir el cajón y no estaban. Me dijo que los había quemado, porque ya no iba a pertenecer a ese mundo. Esa misma noche se le fue la mano. No era un mal día. No lo quería ver, pero las maneras que tenía», recordó emocionada la actriz.

Ayuso recibió el apoyo de su madre, quien consiguió sacarla del profundo agujero en el que se había metido. Y lo hizo con una frase que la actriz siempre recordará: «Nunca por un hombre dejes tu profesión».