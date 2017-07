Abby Nicole muere en un accidente de tráfico Abby Nicole. / Instagram La cantante había actuado seis horas en un festival de música country en Nebraska EL NORTE Martes, 25 julio 2017, 13:59

La cantante americana, de 25 años edad, ha fallecido en un tremendo accidente de tráfico conduciendo un todoterreno y solamente seis horas después de haber ofrecido un concierto en el festival de música country en Nebraska, según informa Chance.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada a las 4:20 horas, informando de una joven herida al lado de la pista de carreras donde la cantante estaba conduciendo un vehículo todo terreno. En el momento de accidente fue trasladada al hospital donde se certificó su fallecimiento. Por el momento, se desconocen las causas por las que se produjo el accidente.

Chad Barnill, miembro de la banda de la cantante, ha querido recordar a Abby a través de su perfil de Facebook: «Te echo taaaanto de menos Abby Nicole... He ido a casa conduciendo y te quería en el asiento del pasajero...Envuelta en tu manta y cantando nuestras canciones favoritas. No estabas allí pero te he podido sentir. Te voy a querer siempre Abby...Tocaste tantas vidas. Especialmente la mía. La música es un regalo que dura toda una vida. Gracias por ser mi regalo».