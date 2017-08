Abad ofrece sus canciones a Bustamante para que encauce su fama de nuevo Alejandro Abad, junto a David Bustamante. / Telecinco El compositor reconoce en 'Cazamariposas' que no le gusta «nada lo que está haciendo Busta» EL NORTE Miércoles, 16 agosto 2017, 12:46

Alejandro Abad siempre habla abiertamente de los que fueron sus compañeros en 'OT'. Primero atacó a Rosa López, y ahora le ha tocado el turno a David Bustamante, de quien habló en el programa 'Cazamariposas', pronunciándose sobre la 'guerra' que mantiene el cántabro con el paparazzi Jordi Martín, como recoge la web del Ideal.

Abad lo tiene claro: «No me gusta nada lo que está haciendo Busta, no me gusta nada porqué no sé en que Liga juega,si en la Liga de la gente del mundo rosa o en la Liga profesional musical. Me pareció muy mal, me disgusta mucho porque algunas veces el artista necesita del periodista y otras veces el periodista necesita del artista, entonces hay que comprender esto».

Además, el cantante y compositor, participante en la última edición de 'Gran Hermano VIP', aconseja a Bustamante para continuar en lo más alto de la fama. «Yo lo que quiero es lo mejor para él y que no se disguste por lo que digo. Eso sería lo óptimo. Lo que yo le estoy ofreciendo es un favor, iríamos de la mano y nos iría muy bien a los dos, sobretodo a él que necesita canciones. Yo no porque tengo más de mil. Necesita encauzar su éxito, buscar la fama y la popularidad que siempre ha tenido».